Che gaffe prima di Francia-Albania: parte l’inno ospite, ma è quello sbagliato. Il video

Gaffe non di poco conto prima del calcio d’inizio di Francia-Albania. Parte l’inno ospite, ma è quello sbagliato. I calciatori della Nazionale allenata da Edy Reja si guardano sconcertati e confusi, poi lo Speaker chiede scusa peggiorando la situazione: “Chiediamo scusa al popolo armeno”, questo il messaggio divulgato. Poi, finalmente, parte la melodia giusta e i sostenitori balcanici, dopo aver fischiato la pessima organizzazione transalpina, hanno potuto cantare il proprio inno. A seguire il video:

