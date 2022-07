Che esordio per de Ligt con il Bayern: gol, cartellino giallo e lieve infortunio

Esordio senza precedenti per de Ligt con il Bayern. L’ex difensore della Juventus, nella notte ha fatto il suo esordio con il Bayern, nell’amichevole vinta per 6-2 contro il DC United. La prima con i bavaresi è stata un mix di emozioni per il giovane olandese. Subentrato a Upamecano quando il punteggio era sul 3-0, ha impiegato 90′ secondi per segnare il gol del 4-0. Poco dopo il classe 99 ha rischiato un autogol dopo un colpo di testa sbagliato con la palla che ha sbattuto sul palo. Infine dopo aver ricevuto un cartellino giallo ha dovuto lasciare il campo per un infortunio muscolare. Nulla di preoccupante però, con Nagelsmann che l’ha sostituito a scopo precauzionale. Un esordio importante dunque per il nuovo centrale bavarese, che non dimenticherà.

Foto: Twitter Bayern