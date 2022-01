Che attacco a Cristiano Ronaldo: “È un ipocrita, il peggiore degli esempi”

Un duro attacco arriva dall’Inghilterra verso il campione portoghese del Manchester United Cristiano Ronaldo, il The Sun non usa mezze misure e scrive così sull’attaccante: “Non è stata la prima volta. Era già successo il mese scorso a Newcastle. Prima si lamenta del fatto che i giovani non seguano i suoi consigli e pretende di essere ammirato, poi guarda tutti dall’alto verso il basso, dando il peggiore degli esempi. Le sue reazioni isteriche a ogni passaggio sbagliato rendono l’idea che gli importi solo di sé stesso, non della squadra. Lo ha dimostrato anche nelle ultime dichiarazioni, in cui ha lasciato intendere di voler lasciare lo United qualora la squadra non centri la qualificazione in Champions. Allo stato attuale delle cose, realisticamente, il quarto posto è però il risultato massimo. A meno che Ronaldo non abbia creduto che avrebbe trasformato da solo la squadra”.

FOTO: twitter manchester united