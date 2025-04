Che Adams: “Il gol più bello contro l’Empoli. Vanja? Grande portiere, siamo fortunati ad averlo”

Che Adams, attaccante del Torino, ha parlato ai canali ufficiali della Lega Serie A.

Queste le sue parole: “È stato stato fantastico il primo gol, lo sognavo da quando sono entrato a far parte del club, ovviamente vincere e fare i tre punti è stato ancora più bello. Guardandomi indietro, è stato un bel momento per me, per il club e per la mia famiglia. Mi piace il modo in cui viene gridato il nome dopo il gol e tutti i tifosi impazziscono. È stato irreale quel momento, me lo porterò sempre dietro. Ora ci sono gol da segnare per ottenere più punti, voglio segnare ancora e creare occasioni per gli altri”.

Sul pararigori Vanja Milinkovic-Savic: “Non si esercita nemmeno troppo sui rigori, è istinto. È un gran portiere ed è grosso, è difficile da battere: se si tuffa con tempismo, li parerà sempre. Siamo fortunati ad averlo”.

Sul gol da centrocampo a Empoli: “Non mi è passato nulla per la testa… Arrivavamo da una serie di brutte sconfitte e non avevo avuto grande possibilità in quel periodo. Appena sono entrato in campo avevo solo in mente di tirare, indipendentemente da dove si trovasse il portiere. Ho pensato solo a calciare ed ero felicissimo quando la palla é entrata, sicuramente sarà il mio gol più bello”.

Sul cambio di marcia del Torino. “Da quel momento abbiamo iniziato ad avere più fiducia in noi stessi, credendo di essere una buona squadra: abbiamo fatto punti contro squadre come Milan e Juventus. Dobbiamo fare quello che stiamo facendo, è solo questione di mentalità, ci sono tanti punti da conquistare e vogliamo prenderli. Dobbiamo credere in noi stessi, sappiamo che possiamo battere chiunque”.

Sugli altri scozzesi in Serie A: “Prima di arrivare a Torino ho parlato con Ferguson per capire com’è la vita in Italia e come fosse il campionato, poi ne ho parlato anche con gli altri, ad esempio con McTominay e Gilmour confrontandoci sulla vita al di fuori del campo”.

Sul passato di mister Vanoli ai Rangers: “Mi ha raccontato le sue storie e i derby contro il Celtic, io non li ho mai giocati ma mi dicono che siano fantastici… Penso si sia divertito e spero di portarlo a vedere una partita della nazionale”.

