Il Bologna cade in amichevole contro la Vis Pesaro: 3-2 il finale

01/08/2025 | 19:32:46

Nella gara amichevole nel pomeriggio, il Bologna di mister Vincenzo Italiano è stato sconfitto per 3-2 dalla Vis Pesaro, squadra di Serie C. Nonostante le reti di Tommaso Pobega e Federico Bernardeschi, quest’ultimo su rigore, i felsinei non sono riusciti a evitare la sconfitta. La partita è stata molto combattuta sin dai primi minuti, con Pobega che ha aperto le marcature immediatamente, subito pareggiate da Molina per la Vis Pesaro. Successivamente, Nicastro ha portato avanti gli ospiti, prima che Bernardeschi riportasse la squadra di Italiano in parità dal dischetto. Nel finale, però, è Stabile a regalare il successo alla squadra di Roberto Stellone.

Foto: insta vis pesaro