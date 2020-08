Charpentier al Genoa e poi alla Reggina: una notizia del 12 giugno

Gabriel Charpentier al Genoa e poi alla Reggina. Una notizia addirittura del 12 giugno quando, parliamo di oltre due mesi fa, gli scenari erano molto chiari. Abbiamo dovuto aspettare la salvezza del club rossoblu per battezzare un’operazione impostata e definita in tempi non sospetti. Charpentier ha svolto le visite mediche con il Genoa, molto presto sarà il settimo acquisto della pirotecnica campagna acquisti della squadra amaranto.

Foto: Twitter Avellino