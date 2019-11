Chapecoense, retrocessione vicina tre anni dopo la tragedia aerea

Il 28 novembre di tre anni fa, un dramma incredibile scuoteva il mondo del calcio, quello del disastro aereo della Chapecoense. Il club brasiliano, infatti, fu praticamente azzerato dallo schianto del volo che stava portando la squadra a Medellín per disputare la finale della Coppa Sudamericana contro la squadra colombiana dell’Atlético Nacional.

I mesi successivi hanno visto la mobilitazione di molte società nei confronti dei brasiliani, il cui momento, adesso, è tornato ad essere terribilmente complicato.

La Chapecoense, infatti, è ad un passo dalla retrocessione in seconda divisione. A sei giornate dal termine, infatti, i verdi hanno tredici punti in meno dal Cruzeiro, al momento la prima squadra che si salverebbe nel massimo campionato carioca. Già nel prossimo turno, dunque, in prossimità del terzo anniversario della tragedia, potrebbe arrivare il matematico verdetto, in quella che sarebbe, oltre ad un incubo stavolta puramente sportivo, una beffa davvero atroce.

Foto: Twitter Seleção Brasileira