Championship, tracollo dell’Hull City: il Wigan vince 8-0

Succede di tutto nella sfida del pomeriggio tra Wigan e Hull City nel 44° turno del campionato di Championship. Primo tempo che si chiude sul parziale di 7-0 per il Wigan che parte subito forte con il piede sull’acceleratore: Naismith porta subito avanti i padroni di casa dopo appena 2′ minuti, poi vanno in gol Moore e Dowell con una doppietta insieme a Lowe e Williams che segna nell’extratime del primo tempo. Nella ripresa ripartenza più soft del Wigan contro l’Hull City ormai demolito. Al 65′ però ancora Dowell a timbrare il cartellino firmando così una tripletta. Classifica che continua a essere inguardabile ora per l’Hull City che non vince da quattro giornate e resta penultimo ad un passo dalla retrocessione in Ligue One. Tutto roseo invece per il Wigan che con la vittoria di oggi sale a quota 57 punti alle spalle del Blackburn ampiamente salvo.

⏱️ Full Time | Wigan Athletic 8 Hull City 0!

A record breaking evening at the @DWStadium and a HUGE victory in our fight in this division!!

The spirit at this football club 💙💙💙#wafc 🔵⚪️💚 pic.twitter.com/otJDXMuOOP

— Wigan Athletic (@LaticsOfficial) July 14, 2020