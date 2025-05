Championship: Leeds e Burnley promosse in Premier con 100 punti

03/05/2025 | 16:48:29

Conclusa la regular season della Championship inglese, (la seconda serie, la nostra serie B), con Leeds e Burnely che tornano in Premier League raggiungendo il traguardo dei 100 punti. Sheffield United, Sunderland, Coventry e Bristol City si contenderanno ai playoff l’ultimo posto per il massimo campionato. Doppio passo indietro in due anni per il Luton, che retrocede in League One, l’anno scorso di questi tempi era in Premier.

Foto: logo Championhip