Championship, i due calciatori positivi sono dell’Hull City: andranno in autoisolamento per 7 giorni

Nelle scorse ore, la EFL aveva comunicato la positività di due calciatori dello stesso club nei 1014 test effettuati fra giocatori e staff della Championship. Ora, la società in questione, che è emerso essere l’Hull City, ha spiegato la situazione in un comunicato: “L’Hull City conferma che due persone sono risultate positive al Covid-19 dopo il primo round di test effettuati al centro sportivo. I nomi non saranno resi noti e il club chiede che questa scelta venga rispettata. I due, entrambi asintomatici e senza sintomi febbrili, andranno in autoisolamento per 7 giorni, seguendo le direttive del protocollo della EFL, prima di essere nuovamente sottoposti ai test.”

Hull City can confirm that two people have tested positive for COVID-19 following the first round of testing at the training ground.#hcafc | #theTigers

— H u l l C i t y (@HullCity) May 24, 2020