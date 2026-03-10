TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Champions, Yamal salva il Barcellona al 96′: 1-1 con il Newcastle. Atletico-Tottenham 5-2 (super Alvarez)

10/03/2026 | 22:58:50

article-post

L’Atletico Madrid travolge il Tottenham 5-2 e si avvicina alla qualificazione, Lamine Yamal salva il Barcellona in pieno recupero, finisce 1-1 con il Newcastle.

Atletico Madrid-Tottenham 5-2

MARCATORI: 6′ M. Llorente (A), 14′ Griezmann (A), 15′ Alvarez (A), 22′ Le Normand (A), 26′ Porro (T), 55′ Alvarez (A), 76′ Solanke (T).

Newcastle-Barcellona 1-1

MARCATORI: 86′ Barnes (T), Yamal 96′

foto logo champions

 