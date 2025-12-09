Champions, vittorie per Barcellona, Tottenham, Atletico e Marsiglia

09/12/2025 | 23:12:15

Concluse le gare delle 21 in Champions League. Vittorie per Barcellona, Tottenham, Atletico e Marsiglia.

Questi i risultati:

Inter-Liverpool 0-1 88′ rig. Szoboszlai (L)

Atalanta-Chelsea 2-1 26′ Joao Pedro (C), 55′ Scamacca (A), 83′ De Ketelaere (A)

Barcellona-Eintracht Francoforte 2-1 21′ Knauff (E), 50′ e 53′ Kounde (B)

Tottenham-Slavia Praga 3-0 26′ Aut. Zima (T), 50′ Kudus (T), 79′ Xavi Simons rig. (T)

PSV-Atletico Madrid 2-3 10′ Til (P), 37′ Julian Alvarez (AM), 52′ Hancko (AM), 56′ Sorloth (AM), 85′ Pepi (P)

Union SG-Marsiglia 2-3 5′ e 71′ Khalaili (U), 15′ Paixao (M), 41′ e 58′ Greenwood (M), Monaco-Galatasaray 1-0 68′ Balogun (M)

Foto: logo Champions