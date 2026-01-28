Champions, Trubin segna di testa e manda il Benfica ai playoff. La classifica finale
28/01/2026 | 23:12:36
Champions League, ecco i risultati della serata. Il Benfica è l’ultima squadra qualificata ai playoff grazie a un gol del portiere Trubin nel recupero. Eliminato il Marsiglia di De Zerbi.
- Ajax-Olympiakos 1-2
- Arsenal-Kairat Almaty 3-2
- Athletic-Sporting 2-3
- Atletico Madrid-Bodo Glimt 1-2
- Barcellona-Copenhagen 4-1
- Benfica-Real Madrid 4-2
- Club Brugge-Marsiglia 3-0
- Borussia Dortmund-Inter 0-2
- Eintracht Francoforte-Tottenham 0-2
- Bayer Leverkusen-Villarreal 3-0
- Liverpool-Qarabag 6-0
- Manchester City-Galatasaray 2-0
- Monaco-Juventus 0-0
- Napoli-Chelsea 2-3
- Pafos-Slavia Praga 4-1
- Psg-Newcastle 1-1
- Psv-Bayern 1-2
- Royal Union Sg- Atalanta 1-0
Questa la classifica finale della League Phase di Champions League.
1) Arsenal – 24 punti (+19 differenza reti)
2) Bayern Monaco – 21 punti (+14)
3) Liverpool – 18 punti (+12)
4) Tottenham – 17 punti (+10)
5) Barcellona – 16 punti (+8)
6) Chelsea – 16 punti (+7)
7) Sporting Lisbona – 16 punti (+6)
8) Manchester City – 16 punti (+6)
PLAYOFF DA TESTE DI SERIE
9) Real Madrid – 15 punti (+9)
10) Inter – 15 punti (+8)
11) PSG – 14 punti (+10)
12) Newcastle – 14 punti (+10)
13) Juventus – 13 punti (+4)
14) Atletico Madrid – 13 punti (+2)
15) Atalanta – 13 punti (0)
16) Leverkusen – 12 punti (-1)
PLAYOFF NON DA TESTE DI SERIE
17) Borussia Dortmund – 11 punti (+3)
18) Olympiacos – 11 punti (-4)
19) Club Brugge – 10 punti (-2)
20) Galatasaray – 10 punti (-2)
21) Monaco – 10 punti (-6)
22) Qarabag – 10 punti (-8)
23) Bodo/Glimt – 9 punti (-1)
24) Benfica – 9 punti (-2)
ELIMINATI
25) Marsiglia – 9 punti (-3)
26) Pafos – 9 punti (-3)
27) Union SG – 9 punti (-9)
28) PSV – 8 punti (0)
29) Athletic Bilbao – 8 punti (-5)
30) Napoli – 8 punti (-6)
31) Copenaghen – 8 punti (-9)
32) Ajax – 6 punti (-13)
33) Eintracht Francoforte – 4 punti (-11)
34) Slavia Praga – 3 punti (-14)
35) Villarreal – 1 punto (-13)
36) Kairat Almaty – 1 punti (-15)
foto logo champions