Champions, tripletta di Valverde: 3-0 Real al City nei primi 45′. Avanti PSG e Bodo

11/03/2026 | 21:50:14

Il Real è avanti 3-0 contro il City. La sblocca Valverde. Il capitano del Real Madrid, lanciato direttamente da Courtois, manda al bar O’Reilly e scatta verso la porta. Beffa Donnarumma, un po’ in ritardo nell’uscita. Poi arriva la doppietta del centrocampista e la tripletta firmata al 42′. Il PSG conduce per 2-1 sul Chelsea, a segno Barcola e Dembelè, al Chelsea non basta Gusto. Il Bodo è in vantaggio 2-0 sullo Sporting, decidono le reti di Fet e Blomberg.

foto x champions