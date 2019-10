Champions: show Liverpool, 4-3 al Salisburgo. Tris Ajax a Valencia, ok anche il Chelsea

Nei risultati odierni delle gare della 2a giornata di Champions League, a spiccare è la vittoria al Camp Nou in rimonta del Barcellona sull’Inter di Conte. Vittorie di misura anche per le inglesi Liverpool e Chelsea. Deludente 0-0 invece per il Napoli sul campo del Genk. Continuaa sorprendere l’Ajax che ne fa 3 in casa del Valencia. Successo esterno anche per Borussia Dortmund e Lione, mentre lo Zenit ha la meglio sul Benfica con un netto 3-1. Di seguito tutti i risultati:

Gruppo E

LIVERPOOL-SALISBURGO 4-3

9′ Mané (L), 25′ Robertson (L), 36′ Salah (L), 39′ Hwang (S), 56′ Minamino (S), 60′ Haland (S), 69′ Salah (L)

GENK-NAPOLI 0-0 (giocata alle 18.55)

Gruppo F

BARCELLONA-INTER 2-1

3′ Lautaro Martinez (I), 58′ e 84′ Suarez (B)

SLAVIA PRAGA-BORUSSIA DORTMUND 0-2 (giocata alle 18.55)

35′ e 89′ Hakimi

Gruppo G

LIPSIA-LIONE 0-2

11′ Depay, 65′ Terrier

ZENIT-BENFICA 3-1

22′ Dzyuba (Z), 70′ aut. Ruben Dias (B), 78′ Azmoun (Z), 85′ de Tomas (B)

Gruppo H

LILLE-CHELSEA 1-2

22′ Abraham (C), 33′ Osimhen (L), 78′ Willian (C)

VALENCIA-AJAX 0-3

8′ Ziyech, 34′ Promes, 67′ van de Beek

25′ rigore sbagliato da Parejo (V)

Foto: Twitter ufficiale Liverpool