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Champions, scatto Bayern con Luis Diaz e Kane ma Mbappè tiene vivo il Real. Havertz lancia l’Arsenal al 91′

07/04/2026 | 22:58:22

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Il Bayern si aggiudica il primo round con il Real Madrid. Al Bayern si porta in vantaggio al Bernabeu al 41′. Vinicius sbaglia il tocco all’indietro, Kane fa da regista offensivo e appoggia verso Gnabry che a sua volta allunga per Luis Diaz: tocco di prima intenzione e gol! 0-1 al Bernabeu. Nella ripresa Kane trova il gol del 2-0 su invito di Olise, poi Mbappé riapre la partita e tiene aperto il conteggio in vista del ritorno. Finisce 2-1 per i bavaresi.

Finisce senza reti il primo tempo tra Sporting e Arsenal. Al primo affondo lo Sporting va vicino al gol: Diomandé lancia Araújo. L’uruguaiano salta White e da solo davanti al portiere avversario centra la traversa. Legno alto anche da parte di Odgaard, ma finisce 0-0 nei primi 45′. Al 91′ arriva il gol di Havertz che decide la sfida di andata, finisce 1-0 per i Gunners.
foto x champions