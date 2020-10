Champions, sarà l’olandese Makkelie a dirigere Juve-Barça. Taylor per Brugge-Lazio

Sarà l’arbitro olandese Danny Makkelie a dirigere mercoledì il match della seconda giornata di Champions League tra Juventus e Barcellona. Per La Lazio invece, in trasferta contro il Club Brugge, c’è l’inglese Antohny Taylor. Questo il comunicato del club laziale: “la designazione arbitrale per la seconda giornata di UEFA Champions League, ha assegnato la gara Club Brugge-Lazio ad Antohny Taylor. Il fischietto inglese ha già diretto la Prima Squadra della Capitale. Il precedente, in particolare, risale al 20 febbraio 2019. Quel giorno, la Lazio perse 2-0 a Siviglia nel ritorno dei Sedicesimi di finale di Europa League contro la squadra allora guidata da Machin.”

#UCL, arbitri olandesi per la sfida fra Juve e Barcellona.

Mercoledì sera dirige Makkelie, assistito da Diks e Steegstra; quarto ufficiale Lindhout, VAR Blom, AVAR Dieperink.#JuveBarça #JuveUCL — JuventusFC (@juventusfc) October 26, 2020