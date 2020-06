Champions, rumors confermati: Final Eight a Lisbona

Come vi avevamo anticipato cinque giorni fa, secondo rumors provenienti dalla Germania, la UEFA starebbe pensando di ospitare una Final Eight a Lisbona per concludere l’edizione 2019-2020 della UEFA Champions League. Queste indiscrezioni hanno trovato ulteriori conferme nelle scorse ore, con il massimo organismo calcistico che avrebbe anche deciso di disputare, con la stessa formula, le fasi finali dell’Europa League, in Germania. A Budapest, invece, la prossima edizione della Supercoppa Europea.