Champions, ritorno degli ottavi: stasera anche Manchester City-Schalke

Prosegue il ritorno degli ottavi di finale di Champions League: oggi in campo Juve-Atletico Madrid e Manchester City-Schalke, entrambe in programma alle ore 21. All’Allianz Stadium si parte dal 2-0 dei Colchoneros all’andata, mentre la squadra di Guardiola dovrà difendere il 3-2 ottenuto in casa dei tedeschi. Di seguito il programma odierno degli ottavi di finale di Champions:

21:00 Juventus-Atletico Madrid

21:00 Manchester City-Schalke

Foto: Twitter ufficiale Champions League