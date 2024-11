Concluse le due gare delle 18.45 in Champions. Prima sconfitta per l’Aston Villa di Emery, dopo tre vittorie su 3, cade clamorosamente in casa del Brugge per 1-0. Vince lo Shakhtar che batte 2-1 lo Young Boys.

Questi i risultati:

Club Brugge-Aston Villa 1-o

Shakhtar-Young Boys 2-1

Foto: logo Champions