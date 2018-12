Champions: Porto, 3-2 al Galatasaray. Lo Schalke piega 1-0 la Lokomotiv Mosca

Si concludono i due match iniziati alle 18:55 validi per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Nel Girone D il Porto sbanca Istanbul imponendosi per 3-2 sul Galatasaray grazie alla reti di Felipe, Marega e Sergio Olivera. I turchi accorciano le distanze con Feghouli e Derdyok, al 67′ proprio Feghouli fallisce il 3-3 su calcio di rigore. Nell’altro incontro lo Schalke 04 vince tra le mura amiche contro la Lokomotiv Mosca, decide Schopf al 91′. I tedeschi volano agli ottavi da secondi in classifica insieme al Porto. Il Galatasaray, invece, retrocede in Europa League.

Foto: Schalke 04 Twitter