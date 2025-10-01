Champions, poker del Newcastle all’Union SG. Qarabag a punteggio pieno

01/10/2025 | 21:10:48

Concluse le gare delle 18.45 in Champions League. Il Newcastle ha battuto 4-0 l’Union SG a Bruxelles. Doppietta di Gordon su rigore, Woltemade e Barnes per il poker dei britannici che riscattano la sconfitta contro il Barcellona.

Nell’altra gara abbiamo una capolista a punteggio pieno, il Qarabag: gli azeri dopo il Benfica abbattono anche il Copenaghen 2-0. Zoubir e Addai segnano un gol per tempo e conquistano vittoria e altri 3 punti d’oro.

Foto: logo Champions League