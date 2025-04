Champions, poker del Barcellona al Borussia Dortmund. Il PSG ribalta l’Aston Villa (3-1), tre super gol

Concluse le gare della sera in Champions League.

Il Barcellona batte 4-0 il Borussia Dortmund . Catalani padroni del campo per i primi 20 minuti, poi ottima risposta dei tedeschi, che nel miglior momento però, incassano la rete di Raphinha al 25′. Barcellona che ha avuto anche altre chance per raddoppiare, ma si va all’intervallo sull’1-0.

Nella ripresa, è assolo del Barcellona che dilaga senza problemi. Al 48′ arriva il 2-0 con un colpo di testa di Lewandowski. Borussia che si proietta in avanti alla ricerca di almeno un gol, ma lascia spazi enormi ai catalani. Al 66′, Lewandowski trova il 3-0 che sigilla la gara. Al 77′ c’è gioia anche per la stellina Yamal che insacca il poker dei catalani. Successo netto e roboante in vista del ritorno al Westfalenstadion.

A Parigi, il PSG vince in rimonta 3-1 sull’Aston Villa. Dominio dei padroni di casa nei primi minuti, per mezz’ora Dibu Martinez salva i britannici che però passano in vantaggio al 35′ con Rogers, al termine di un bel contropiede. Dopo pochi minuti, però, il talento 19anne Doue si prende la scena con una rete meravigliosa, un destro a giro che bacia la traversa e si insacca. E’1-1 all’intervallo.

Nella ripresa, inizio super dei francesi. Al 49′ azione strepitosa di Kvaratskhelia che segna un gol strepitoso per il vantaggio dei francesi che ribaltano il risultato.

PSG che prova ancora spingere ma non riesce a far male alla retroguardia inglese. Controllo dei parigini che nel recupero trovano anche il 3-1 con Nuno Mendes. Finisce così, doppio vantaggio dei francesi in vista del ritorno.

Foto: sito PSG