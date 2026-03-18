Champions: poker Bayern sull’Atalanta (4-1, Samardzic). Il Liverpool passeggia (4-0), ai quarti anche l’Atletico Madrid

18/03/2026 | 22:57:31

Il Bayern Monaco travolge l’Atalanta anche al ritorno. La doppietta di Kane, Karl e Luis Diaz regolano l’Atalanta, in Baviera finisce 4-1 con la Dea che paga ancora a caro prezzo la differenza di qualità con i tedeschi, gol della bandiera di Samardzic. Bavaresi ai quarti contro il Real. Il Tottenham batte 3-2 l’Atletico, ma sono gli spagnoli che vanno ai quarti dove troveranno il Barcellona. A segno Kolo Muani e Simons per Tudor, Julian Alvarez e Hancko firmano il pareggio ma nel finale segna su rigore ancora Xavi Simons. Il Liverpool spazza via 4-0 il Galatasaray con le reti di Szoboszlai, Ekitikè, Gravenberch e Salah, ai quarti sarà doppia sfida con il PSG.

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