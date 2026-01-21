Champions, pari tra Galatasaray e Atletico. Sogna il Qarabag, battuto l’Eintracht
21/01/2026 | 21:13:46
Concluse le gare del pomeriggio di Champions League. La sorpresa è la vittoria del Qarabag, in rimonta, che batte 3-2 l‘Eintracht di Francoforte. Una vittoria, quella degli azeri, che complica anche i piani del Napoli scavalcandolo in classifica (salendo a 10). A decidere una gara molto equilibrata la rete di Mustafazada allo scadere che fissa il risultato sul 3-2. Pareggio invece fra Atletico Madrid e Galatasaray con l’autogol di Llorente che risponde al gol di Simeone in apertura.
Champions League, settima giornata:
Galatasaray-Atletico Madrid 1-1 4’ Simeone (A), 20’ aut. Llorente (G)
Qarabag-Eintracht Francoforte 3-2 4’ e 80’ Duran (Q), 10’ Uzun (E), 78’ rig. Chaibi, 90’+4’ Mustafazada (Q).
