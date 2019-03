Champions, ottavi di ritorno: non solo Porto-Roma, stasera anche Psg-United

Prosegue il ritorno degli ottavi di finale di Champions League: oggi in campo Porto-Roma e Psg-Manchester United, entrambe in programma alle ore 21. Al Do Dragao si parte dal 2-1 dei giallorossi all’andata, mentre il Psg cercherà di difendere il 2-0 ottenuto in casa dei Red Devils. Di seguito il quadro completo degli ottavi di finale di Champions:

RITORNO OTTAVI:

Martedì 5/3

21.00

Borussia Dortmund-Tottenham 0-1

Real Madrid-Ajax 1-4

Mercoledì 6/3

21.00

Porto-Roma

PSG-Manchester United

Martedì 12/3

21.00

Juventus-Atletico Madrid

Manchester City-Schalke

Mercoledì 13/3

21.00

Bayern Monaco-Liverpool

Barcellona-Lione

Foto: Twitter ufficiale Champions League