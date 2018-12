Champions, non solo Liverpool-Napoli e Inter-Psv: ecco tutte le gare di oggi

Tutto pronto per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Novanta minuti che sanciranno gli ultimi verdetti per quanto riguarda la massima competizione europea per club. Non solo Liverpool-Napoli e Inter-Psv, ecco tutte le gare in programma oggi:

GRUPPO A

21:00 Club Brugge-Atl. Madrid

21:00 Monaco-Dortmund

Classifica: Atletico Madrid 12; Borussia Dortmund 10; Club Brugge 5; Monaco 1.

GRUPPO B

21:00 Inter-PSV

21:00 Barcellona-Tottenham

Classifica: Barcellona 13; Inter, Tottenham 7; PSV 1.

GRUPPO C

21:00 Stella Rossa-Paris SG

21:00 Liverpool-Napoli

Classifica: Napoli 9; Psg 8; Liverpool 6; Stella Rossa 4.

GRUPPO D

18:55 Galatasaray-FC Porto

18:55 Schalke-Lok. Mosca