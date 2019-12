Champions, non solo Leverkusen-Juve e Shakhtar-Atalanta: tutte le gare di oggi

Si chiude oggi l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. In campo anche due italiane: la Juve – già qualificata – sfiderà in trasferta il Bayer Leverkusen, l’Atalanta si giocherà il passaggio del turno nella tana dello Shakhtar. Di seguito tutte le gare in programma stasera:

18:55 Din. Zagabria-Manchester City

18:55 Shakhtar-Atalanta

21:00 Atl. Madrid-Lok. Mosca

21:00 Bayern-Tottenham

21:00 Club Brugge-Real Madrid

21:00 Leverkusen-Juventus

21:00 Olympiakos-Stella Rossa

21:00 Paris SG-Galatasaray