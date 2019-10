Champions: non solo Barça-Inter e Genk-Napoli, ecco tutte le gare in programma oggi

La più importante competizione europea per club, la Champions League, si prende la scena con la seconda giornata della fase a gironi. Dopo le sfide di ieri, stasera scenderanno in campo anche Inter e Napoli, impegnate rispettivamente in casa di Barcellona e Genk. Di seguito il programma completo delle gare in programma oggi:

Mercoledì 2 ottobre

Genk-Napoli (ore 18:55)

Slavia Praga-Borussia Dortmund

Barcellona-Inter (ore 21:00)

Lille-Chelsea

Liverpool-RB Salisburgo

Lipsia-Lione

Valencia-Ajax

Zenit-Benfica

Foto: Twitter ufficiale Champions League