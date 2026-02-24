Champions, Newcastle e Bayer Leverkusen agli ottavi. In gol anche Tonali
24/02/2026 | 23:04:42
Concluso il quadro di questa sera dei playoff di Champions League. Sorridono Newcastle e Bayer Leverkusen. I bianconeri inglesi battono 3-2 con il Qarabag. In gol anche Sandro Tonali (primo in Champions).
Passa anche il Bayer Leverkusen che sfrutta il 2-0 dell’andata e con l0 0-0 in Germania si qualifica.
Questi i risultati:
Newcastle-Qarabag 3-2
Bayer Leverkusen-Olympiacos 0-0
Atletico Madrid-Brugge 5-1
Inter-Bodo/Glimt 1-2
