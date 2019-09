Champions: Napoli-Liverpool, le ultime sulle probabili formazioni

Ci siamo. La nuova Champions League è ai nastri di partenza, il via oggi con le gare valide per la prima giornata della fase a gironi. In campo anche il Napoli di Carlo Ancelotti, che al San Paolo ospita il Liverpool campione in carica. Andiamo a dare uno sguardo alle ultime sulle probabili formazioni.

In casa azzurra ci sarà il rientro in difesa di Manolas al posto di Maksimovic, con Di Lorenzo, Koulibaly e Ghoulam a completare il reparto davanti a Meret. A centrocampo Elmas dovrebbe lasciare il posto ad Allan, al suo fianco Fabian Ruiz. Calleon e Insigne agiranno sulle corsie esterne, mentre in attacco possibile tandem formato da Mertens e Llorente. Klopp conferma Adrian in porta al posto dell’infortunato Alisson. Difesa a quattro con Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson, con quest’ultimo in dubbio visto che non si è allenato oggi e domani dovrebbe svolgere il provino decisivo. In caso di forfait, al suo posto giocherà Milner. Il centrocampo sarà quello collaudato con Wijnaldum, Henderson e Fabinho, in avanti il solito tridente con Mané, Firmino e Salah.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Llorente.

Liverpool (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson (Milner); Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Firmino, Mané.

Foto: Twitter ufficiale Napoli