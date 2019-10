Champions: Morata trascina l’Atletico. Shakhtar-Dinamo Zagabria è 2-2

Sono terminate le due gare delle 18.55 valide per la terza giornata della Champions League. L’Atletico Madrid piega di misura il Bayer Leverkusen: decide un gol segnato da Morata al 78′. Nell’altra partita, lo Shakhtar Donetsk non va oltre il pareggio per 2-2 contro la Dinamo Zagabria. Padroni di casa sono passati in vantaggio con Konoplyanka al 16′, Dani Olmo ha pareggiato al 25′. Nuovo sorpasso croato con Orsic al 60′, poi il definitivo pari siglato da Dodò.

Foto: Twitter ufficiale Atletico