Champions, Luis Diaz porta avanti il Bayern a Madrid. Due traverse e nessuna rete tra Sporting e Arsenal dopo 45′

07/04/2026 | 21:49:30

Il Bayern si porta in vantaggio al Bernabeu al 41′. Vinicius sbaglia il tocco all’indietro, Kane fa da regista offensivo e appoggia verso Gnabry che a sua volta allunga per Luis Diaz: tocco di prima intenzione e gol! 0-1 al Bernabeu. Finisce senza reti il primo tempo tra Sporting e Arsenal. Al primo affondo lo Sporting va vicino al gol: Diomandé lancia Araújo. L’uruguaiano salta White e da solo davanti al portiere avversario centra la traversa. Legno alto anche da parte di Odgaard, ma finisce 0-0 nei primi 45′.

foto x champions