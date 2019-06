Champions, l’Uefa elegge i 20 migliori giocatori: c’è CR7, assente Salah

L’Uefa ha eletto i 20 migliori giocatori della Champions League appena conclusa. Dominio Liverpool, con i Reds campioni che prestano ben sei giocatori alla causa: spicca, però, l’assenza di Momo Salah. C’è Cristiano Ronaldo, unico rappresentante delle squadra italiane.

PORTIERI: Alisson (Liverpool), ter Stegen (Barcellona)

DIFENSORI: van Dijk (Liverpool), de Ligt (Ajax), Vertonghen (Tottenham), Alexander-Arnold (Liverpool), Robertson (Liverpool)

CENTROCAMPISTI: Sissoko (Tottenham), Ziyech (Ajax), De Bruyne (Manchester City), de Jong (Ajax), Ndombele (Lione), Wijnaldum (Liverpool), Neres (Ajax), Sterling (Manchester City)

ATTACCANTI: Messi (Barcellona), Tadic (Ajax), Manè (Liverpool), Ronaldo (Juventus), Lucas (Tottenham)

