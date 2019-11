Champions: lo Slavia ferma il Barça, 0-0 al Camp Nou. Lipsia, 2-0 allo Zenit

Sono terminate le due gare delle ore 18.55 valide per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Il Barça di Valverde non va oltre il pareggio casalingo contro lo Slavia Praga: al Camp Nou finisce 0-0, con Messi e compagni che non sono riusciti a trovare la via della rete (nella ripresa annullato per fuorigioco un gol a Vidal). Vince il Lipsia: i tedeschi battono a domicilio lo Zenit San Pietroburgo per 2-0, decisivi i sigilli di Demme e Sabitzer.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona