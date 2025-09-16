Champions League, Zwayer arbitra Manchester City-Napoli

16/09/2025 | 11:17:45

E’ stato svelato l’arbitro di Manchester City-Napoli dopo le altre designazioni delle italiane. Sarà Felix Zwayer a dirigere l’incontro tra Manchester City e Napoli in programma giovedì 18 settembre alle ore 21. Il direttore di gara tedesco, 43 anni, sarà affiancato dai connazionali Kempter e Dietz come assistenti e dal quarto ufficiale Badstubern. Arbitro di grande esperienza, Zwayer nella passata stagione ha fischiato la finale di Europa League tra Manchester United e Tottenham.

