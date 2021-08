Champions League, vittorie per Benfica, Malmoe e Young Boys

Tre gare dei preliminari di Champions League questa sera, che hanno visto tutte prevalere il fattore 1, con le vittorie di Benfica, Malmoe e Young Boys.

Il Benfica ha vinto 2-1 con il PSV. A segno Silva e Weigl per i portoghesi. Gakpo nella ripresa tiene ancora aperta la qualificazione del PSV.

Quasi blindato il discorso per il Malmoe, invece. Gli svedesi hanno battuto 2-0 il Ludogorets. A segno Birmancevic e Bermet.

Infine, successo interno per gli svizzeri dello Young Boys che hanno vinto 3-2 sul Ferencvaros. ospiti che hanno anche fallito un rigore, ma in ogni caso, discorso completamente aperto per la qualificazione.

Questi i risultati:

Benfica-PSV 2-1

Malmoe-Ludogorets 2-0

Young Boys-Ferencvaros 3-2

Foto: Logo Champions