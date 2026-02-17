Champions League, Vinicius (vittima di insulti razzisti) piega il Benfica. Doué-show e Hakimi, il PSG rimonta il Monaco (3-2)

17/02/2026 | 23:18:00

Il Benfica viene piegato 1-0 dal Real Madrid e, con Mourinho espulso, viene sconfitto 1-0: Vinicius Junior segna al 50′ e poi attiva il protocollo anti-razzismo, accusando Prestianni di aver ricevuto insulti razziali. Nell’altro match, maxi-rimonta del Psg dopo la doppietta di Balogun: si scatena Doué ed è 3-2 sul Monaco, che chiude in dieci per il rosso a Golovin. Segna anche Hakimi, al Monaco non bastano il doppio vantaggio iniziale, la doppietta di Balogun.

foto x uefa