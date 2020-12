Champions League, vincono Lipsia e Krasnodar

Nelle partite di Champions League delle 18.55 vincono Lipsia e Krasnodar. I tedeschi, con un pirotecnico 4-3, vincono sul campo del Basaksehir: avanti per 2-1 al termine della prima frazione con i gol di Poulsen e Mukiele (per i turchi in gol Kahveci), si sono portati sul 3-1 con Dani Olmo, per poi essere raggiunti da altri due gol di Kahveci. Decisiva al 92′ la rete di Sorloth. Il Lipsia può dunque ancora sperare nel passaggio del turno.

Nell’altra gara il Krasnodar vince in casa contro il Rennes per 1-0 grazie alla rete dello svedese Berg. I russi ottengono così il terzo posto matematico nel girone E e giocheranno i sedicesimi di Europa League.

Foto: Twitter Lipsia