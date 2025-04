Champions League, vincono Dortmund e Aston Villa, ma non basta: PSG e Barça volano in semifinale

Arrivano i primi verdetti dei quarti di finali di Champions League. Partiamo da Londra, dove l’Aston Villa vince per 3-2 contro il PSG ma non basta agli uomini di Emery. Dopo la gaffe dell’inno dell’Europa League, i parigini passano in vantaggio all’11’ con la rete di Hakimi. Al 28′ arriva anche il raddoppio firmato da Nuno Mendes. I padroni di casa accorciano le distanze al 34′ con la rete di Tielemans. Nella ripresa gli inglesi passano in vantaggio nel giro di due minuti con le reti di McGinn – al 55′ – e Konsa al 57′. A Dortmund, invece, vince il Borussia trascinato dalla tripletta di Guirassy: 3-1 al Barcellona. Ma, anche in questo caso, non basta agli uomini di Kovac dopo il 4-0 dell’andata. Dunque, PSG e Barcellona conosceranno domani le loro avversarie in semifinale. Di seguito i risultati:

Borussia D0rtmund – Barcellona 3-1

Aston Villa – PSG 3-2

Foto: Instagram Inter