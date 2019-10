Champions League, tutte le squadre che potrebbero qualificarsi già nella prossima giornata

Tre su dodici. Sono il numero delle squadre che, nelle prime 3 gare della fase a gironi di Champions League 2019/2020, sono riuscite a fare bottino pieno, con 9 punti su 9 conquistati.

E, spulciando le classifiche dei gruppi A, B, C e D, si inizia già fare qualche calcolo, per capire chi potrebbe festeggiare la qualificazione agli ottavi già nel prossimo turno, previsto per i giorni di 5 e 6 novembre. Il numero delle squadre, in questo caso, sale a 5. A Bayern, PSG e City, forti di 9 punti, si aggiunge anche l’accoppiata Juve-Atletico Madrid.

I citizens vantano già 5 punti di distacco sulla coppia Dinamo Zagabria-Shaktar. Con 3 punti a Bergamo, a prescindere da come finirà il ritorno fra croati ed ucraini, sarebbero ottavi, da primi in classifica nel caso in cui a Zagabria finisse, come ieri, in parità. Discorso analogo per il Bayern, a +6 sulla Stella Rossa attualmente terza, che nella 4ª giornata riceverà il Tottenham secondo a 4 punti. Potrebbe bastare addirittura un pari, invece, al PSG, per festeggiare il pass, qualora il Real Madrid vinca anche al Bernabeu contro il Galatasaray.

Juve ed Atletico, invece, vantano 7 punti in classifica, a +4 sulla Lokomotiv battuta ieri dai bianconeri, con il Leverkusen fermo a quota 0. Se entrambe riuscissero a replicare le vittorie di ieri anche ad inizio novembre, come fatto ieri, il distacco si amplierebbe, rendendo impossibile un recupero da parte delle compagini allenate da Bosz e Sëmin. A quel punto, sarebbe solo da stabilire, nelle due giornate rimanenti, chi otterrà il primato del raggruppamento.

Foto: Twitter Juve