Champions League, tris dell’Aston Villa. Parità tra Arsenal e PSV (2-2). Il derby di Madrid ai supplementari

Si sono chiuse le gare di ritorno degli ottavi di Champions League.

L’Aston Villa – dopo il 3-1 dell’andata – cala un altro tris al Club Brugge. L’episodio chiave della gara arriva al 17′, quando gli ospiti rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione di Sabbe. Gli uomini di Emery sbloccano la gara nella ripresa sull’asse dei subentrati Asensio-Bailey. Il raddoppio arriva al 57′ con la firma di Maatsen, prima della firma finale – e doppietta personale – di Marco Asensio. Adesso per l’Aston Villa ci sarà il Paris Saint-Germain.

L’Arsenal, forte del 7-1 dell’andata, non va oltre il 2-2 con il PSV. La rete di Zinchenko sblocca la gara dopo appena 6′, poi la risposta di Perisic e il controsorpasso firmato da Rice al 37′. Nella ripresa arriva la rete del pareggio di Driouech. Adesso per i Gunners ci sarà la vincitrice tra Real Madrid e Atletico Madrid (ai supplementari).

Lille – Borussia Dortmund 1-2

Arsenal – PSV 2-2

Aston Villa – Club Brugge 3-0

Atletico Madrid – Real Madrid 1-0 *ai supplementari

Foto: Twitter Champions