Champions League, tris del Bayern al Leverkusen, il Liverpool soffre ma vince a Parigi. Il Barcellona (in 10) batte il Benfica

Concluse le gare di andata degli ottavi di finale di Champions League. Tre le gare in programma questa sera.

Secco 3-0 del Bayern Monaco nel derby tedesco contro il Bayer Leverkusen. Una doppietta di Kane e Musiala stendono i campioni di Germania in carica (espulso Mukiele). Serata complicata per il Liverpool a Parigi. Un grandissimo PSG spreca l’impossibile. Alisson para di tutto (annullato un gran gol a Kvara). Poi all’87’ Elliot beffa i francesi e regala un successo importante ai Reds.

Nell’ultima gara in programma, 1-0 del Barcellona in casa del Benfica. Gara che vede i catalani in 10 dal 22′ del primo tempo (rosso a Cubarsi). Il Benfica spreca di tutto, poi nel finale è Raphinha, al 61′, a trovare un gol pesantissimo per la vittoria dei catalani.

Questi i risultati:

Feyenoord-Inter 0-2

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen 3-0

Benfica-Barcellona 0-1

PSG-Liverpool 0-1

Foto: sito Bayern