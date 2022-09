Champions League, trionfano Real e City. Shakhtar a valanga sul Lipsia, bene il Benfica

Oltre alle sfide di Milan e Juventus, si sono giocate altre quattro partite del primo turno della fase a gironi di Champions League. Nel girone F, vittoria facile per il Real Madrid che vince in casa del Celtic 0-3, nonostante l’infortunio di Benzema, grazie alle reti di Vinicius Jr, Modric e Hazard. Sconfitta clamorosa, invece, del Lipsia che crolla in casa contro lo Shakhtar Donestsk per 1-4. Per gli ucraini a segno Shved (doppietta), Mudryk e Traoré, mentre per i tedeschi ha segnato Simakan. Nel girone della Juventus il Benfica si porta al primo posto grazie al 2-0 rifilato al Maccabi Haifa. Infine, nel girone G, il Manchester City non stecca l’esordio e vince 0-4 in trasferta con il Siviglia grazie alla doppietta di Haaland e alle reti di Foden e Dias.

Benfica-Maccabi Haifa 2-0: 50′ Rafa Silva, 54′ Grimaldo

Celtic-Real Madrid 0-3: 56′ Vinicius, 60′ Modric, 77′ Hazard

Lipsia-Shakhtar Donetsk 1-4: 16′ e 58′ Shved, 57′ Simakan (L), 76′ Mudryk, 85′ Traoré

Siviglia-Manchester City 0-4: 20′ e 67′ Haaland, 58′ Foden, 92′ Dias

Foto: Logo Champions League