Champions League, Tottenham-Liverpool: i convocati di Klopp per la finale

Sono stati resi noti i giocatori convocati dal tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, in vista della finale della Champions League in programma domani sera contro il Tottenham. Keita non prenderà parte alla gara mentre Roberto Firmino sarà regolarmente a disposizione del manager dei reds. Ecco, di seguito, la lista completa: Alexander-Arnold, Alisson, Brewster, Fabinho, Firmino, Gomez, Henderson, Kelleher, Lallana, Lovren, Mane, Matip, Mignolet, Milner, Moreno, Origi, Oxlade-Chamberlain, Robertson, Salah, Shaqiri, Sturridge, Van Dijk, Wijnaldum.

Foto: twitter ufficiale Liverpool