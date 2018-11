Champions League: Tottenham-Inter, le formazioni ufficiali

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Tottenham-Inter, partita valida per la quinta giornata del gruppo B della Champions League. Gli Spurs di Pochettino si giocano tutto davanti al pubblico di Wembley e se vogliono sperare nella qualificazione devono battere assolutamente i nerazzurri di Spalletti, che possono invece contare su due risultati su tre a disposizione per accedere agli ottavi di finale di Champions. Fischio d’inizio in programma alle ore 21:00, andiamo a vedere nel dettaglio le scelte degli allenatori.

TOTTENHAM-INTER, LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Winks, Sissoko; Lamela, Dele, Lucas; Kane. Allenatore: Pochettino

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti