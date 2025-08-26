Champions League, storico Kairat: va ai gironi. Passano anche Pafos e Bodo Glimt
26/08/2025 | 23:15:09
Il Kairat Almaty fa la storia e si qualifica ai gironi di Champions dopo aver fatto fuori il Celtic. La squadra kazaka, dopo un doppio 0-0 col Celtic, centra la clamorosa qualificazione ai gironi di Champions League. Impresa anche del Pafos, che fa fuori la Stella Rossa. Il Bodo Glimt perde a Graz ma passa comunque ai gironi, tutte e tre qualificate per la prima volta.
- KAIRAT ALMATY-CELTIC 3-2 dcr (0-0 nei tempi regolamentari);
- PAFOS-STELLA ROSSA 1-1 (60′ Ivanic; 90′ Jaja);
- STURM GRAZ-BODO/GLIMT 2-1 (15′ Jorgensen; 30′ Jatta, 73′ Oermann);
Foto: X Champions League