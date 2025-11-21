Champions League, stangata dell’ UEFA su Luis Diaz per il fallo su Hakimi. Tre turni di squalifica

21/11/2025 | 23:31:29

Mano pesante della UEFA nei confronti dell’attaccante del Bayern Monaco, Luis Diaz, reo di un intervento bruttissimo ai danni di Achraf Hakimi nell’ultimo match di Champions League contro il Paris Saint-Germain: il colombiano è stato infatti squalificato per tre giornate. Secondo la BILD, il Bayern sperava in una sanzione meno severa, dopo aver sperato in una squalifica di una sola giornata. Il club tedesco ha chiesto le motivazioni della decisione e intende presentare ricorso.

Foto: sito Bayern