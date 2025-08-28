Champions League, oggi il sorteggio: il regolamento e la suddivisione delle fasce

28/08/2025 | 10:15:36

Oggi alle 18:00 si terranno a Montecarlo i sorteggi della nuova Champions League. Come nella passata edizione, il torneo avrà un unico girone da 36 squadre, dove ogni squadra affronterà 8 avversarie, due per fascia (alternando le sfide in casa e in trasferta). Le prime 8 andranno direttamente agli ottavi di finale della massima competizione europea, le formazioni posizionate dal 9° al 24° posto si giocheranno la qualificazione alla fase successiva attraverso gli spareggi. Le restanti saranno eliminate. L’Italia manda in campo Inter (1ª fascia), Juventus (2ª fascia), Atalanta (2ª fascia) e Napoli (3ª fascia). Il tutto è stato definito attraverso parametri e algoritmi ben precisi. Tutto è stabilito sulla base del coefficiente UEFA che penalizza di fatto la squadra di Antonio Conte, nonostante il trionfo in Serie A. La fase a gironi inizierà il 16 settembre e si chiuderà il 28 gennaio 2026 con un turno in contemporanea. La finale verrà giocata a Budapest il 30 maggio 2026.

Le squadre qualificate:

Prima fascia: PSG, Inter, Real Madrid, Bayern Monaco, Barcellona, Manchester City, Liverpool, Chelsea e Borussia Dortmund.

Seconda fascia: Atalanta, Juventus, Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Villarreal, Eintracht Francoforte e Benfica.

Terza fascia: Napoli, PSV, Ajax, Sporting Lisbona, Olympiacos, Slavia Praga, Marsiglia, Tottenham, Bodo Glimt.

Quarta fascia: Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Athletic Bilbao, Newcastle, Kairat Almaty, Pafos, Copenaghen, Monaco, Qarabag.

Foto: Instagram Inter