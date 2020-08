Arrivano le prime sorprese nella nuova edizione della Champions League. Salutano precocemente la competizione due club non certo sconosciuti come il Celtic ed il Ludogorets: gli scozzesi sono stati eliminati dal Ferencvaros, mentre i bulgari dal Midtjylland. Fuori anche il Viktoria Plzen, battuto dall’AZ Alkmaar, mentre lo Young Boys in scioltezza sul Klaksvik.